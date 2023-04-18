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Китай готовий сприяти поновленню мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною

Китай готовий сприяти поновленню мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною

Київ • УНН

 • 662952 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Китай закликав Ізраїль і Палестину вжити заходів для відновлення мирних переговорів. Також країна виявила бажання стати посередником для перемовин. Про це заявив міністр закордонних справ Цінь Ган, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

Деталі

Цінь у телефонній розмові з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном повідомив, що Китай занепокоєний нинішньою напруженістю у відносинах між Ізраїлем і Палестиною, і наразі головним пріоритетом є взяти ситуацію під контроль і запобігти ескалації або навіть виходу конфлікту з-під контролю.

"Усі сторони повинні зберігати спокій і стриманість і припинити надмірні та провокаційні слова й дії", - сказав Цинь.

Він також додав, що основним виходом з ситуації є відновлення мирних переговорів і реалізація "рішення про дві держави".

"Голова КНР Сі Цзіньпін висунув Ініціативу глобальної безпеки, і Китай вважає, що ключ до розв'язання ізраїльсько-палестинського питання полягає у відстоюванні бачення спільної безпеки", - сказав Цинь.

Коен подякував Китаю за готовність підтримати врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Він додав, що Ізраїль прагне охолодити ситуацію, але навряд чи проблему буде вирішено найближчим часом.

Цінь заявив, що Китай готовий зміцнювати обміни на всіх рівнях з Ізраїлем, зміцнювати взаємну політичну довіру і сприяти взаємовигідній співпраці.

Доповнення

За інформацією видання, обидві сторони вказали, що надають великого значення двостороннім відносинам.

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