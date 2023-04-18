Китай готов содействовать возобновлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Китай призвал Израиль и Палестину принять меры для возобновления мирных переговоров. Также страна изъявила желание стать посредником для переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Цинь Ган, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Цинь в телефонном разговоре с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном сообщил, что Китай обеспокоен нынешней напряженностью в отношениях между Израилем и Палестиной, и сейчас главным приоритетом является взять ситуацию под контроль и предотвратить эскалацию или даже выход конфликта из-под контроля.
"Все стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность и прекратить чрезмерные и провокационные слова и действия", - сказал Цинь.
Он также добавил, что основным выходом из ситуации является возобновление мирных переговоров и реализация "решения о двух государствах".
"Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобальной безопасности, и Китай считает, что ключ к решению израильско-палестинского вопроса заключается в отстаивании видения общей безопасности", - сказал Цинь.
Коэн поблагодарил Китай за готовность поддержать урегулирование израильско-палестинского конфликта. Он добавил, что Израиль стремится охладить ситуацию, но вряд ли проблема будет решена в ближайшее время.
Цинь заявил, что Китай готов укреплять обмены на всех уровнях с Израилем, укреплять взаимное политическое доверие и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.
Дополнение
По информации издания, обе стороны указали, что придают большое значение двусторонним отношениям.