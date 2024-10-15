Кіпер оголосив про закриття купального сезону на Одещині
Київ • УНН
Голова Одеської ОДА Олег Кіпер повідомив про завершення купального сезону через зниження температури води в морі. Він подякував жителям, гостям, комунальним службам, рятувальникам та військовим за безпечний оздоровчий сезон.
На Одещині завершується купальний сезон. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Температура води у морі поступово знижується, а це означає, що купальний сезон завершується. Щиро дякую жителям Одеси та області, а також нашим гостям за відповідальне ставлення до правил безпеки на офіційних пляжах. Окрема подяка комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за їхню підготовку, пильність та взаємну підтримку. Найбільша вдячність - нашим військовим, завдяки яким оздоровчий сезон цього року став можливим!