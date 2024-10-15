Кипер объявил о закрытии купального сезона в Одесской области
Киев • УНН
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о завершении купального сезона из-за снижения температуры воды в море. Он поблагодарил жителей, гостей, коммунальные службы, спасателей и военных за безопасный оздоровительный сезон.
В Одесской области завершается купальный сезон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Температура воды в море постепенно снижается, а это значит, что купальный сезон завершается. Спасибо жителям Одессы и области, а также нашим гостям за ответственное отношение к правилам безопасности на официальных пляжах. Отдельная благодарность коммунальным службам, спасателям и бизнесу за их подготовку, бдительность и взаимную поддержку. Самая большая благодарность - нашим военным, благодаря которым оздоровительный сезон этого года стал возможным!