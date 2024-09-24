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Кіпер і винороби Одещини обговорили розвиток галузі та боротьбу з фальсифікатом: хочуть застосувати "зернові" механізми

Київ • УНН

 • 46038 перегляди

Олег Кіпер провів зустріч з виноробами Одещини для обговорення розвитку галузі. Розглянуто питання боротьби з фальсифікатом, створення реєстру виноградників та підвищення конкурентоспроможності місцевого вина.

Кіпер і винороби Одещини обговорили розвиток галузі та боротьбу з фальсифікатом: хочуть застосувати "зернові" механізми

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер провів важливу зустріч з виноробами регіону, під час якої було обговорено ключові аспекти розвитку виноробної галузі на Одещині.Кіпер зазначив, що регіон виробляє до 67% винограду в Україні, що відкриває величезний потенціал для місцевого виноробства. Про це пише УНН з посиланням на Telegram-канал очільника Одеської ОВА.

Серед основних тем зустрічі була проблема фальсифікату на ринку вина. Винороби запропонували застосувати механізми, подібні до тих, які використовуються для боротьби з "чорним" зерном, аби протидіяти поширенню сурогатного вина. За словами Кіпера, було детально розглянуто пропозиції підприємців та виклики, з якими стикається галузь.

Крім того, значну увагу приділено створенню реєстру земель, на яких вирощується виноград. Такий реєстр допоможе краще контролювати обсяги виробництва та сприяти розвитку виноградарства в регіоні.

Кіпер підкреслив, що головною метою є підвищення конкурентоспроможності місцевого вина на ринку, збільшення податкових надходжень та стимулювання подальшого розвитку виноробної галузі на Одещині.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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