Кипер и виноделы Одесской области обсудили развитие отрасли и борьбу с фальсификатом: хотят применить «зерновые» механизмы

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер провел важную встречу с виноделами региона, во время которой обсуждались ключевые аспекты развития винодельческой отрасли в Одесской области.Кипер отметил, что регион производит до 67% винограда в Украине, что открывает огромный потенциал для местного виноделия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОГА.

Среди основных тем встречи была проблема фальсификата на рынке вина. Виноделы предложили применить механизмы, подобные тем, которые используются для борьбы с «черным» зерном, чтобы противодействовать распространению суррогатного вина. По словам Кипера, были детально рассмотрены предложения предпринимателей и вызовы, с которыми сталкивается отрасль.

Кроме того, значительное внимание уделено созданию реестра земель, на которых выращивается виноград. Такой реестр поможет лучше контролировать объемы производства и способствовать развитию виноградарства в регионе.

Кипер подчеркнул, что главной целью является повышение конкурентоспособности местного вина на рынке, увеличение налоговых поступлений и стимулирование дальнейшего развития винодельческой отрасли в Одесской области.