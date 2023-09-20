“Кіно заради Перемоги!”: кіномобіль завітав до прикордонників Одеського загону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В рамках національного туру “Кіно заради Перемоги!” прикордонникам Одеського загону презентували україно-італійську комедії “Коза-ностра. Мама їде” та документальний фільм “Культура vs війна. Костянтин і Влада Ліберови”. Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
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На додачу до перегляду фільмів, фронтмен та лід-вокаліст українського фолк-рок-гурту “Мандри” Сергій Фоменко подарував охоронцям кордону пісню “Не спи, моя рідна земля! Прокинься, моя Україно!”, яку співали усім залом.
Також, Фоменко розповів глядачам детальніше про акторів та сюжети кінострічок.
Зазначимо, що Національний тур “Кіно заради Перемоги!” реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації “Дивись українське!”, а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.
Ідея туру “Кіно заради Перемоги!” виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів — 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області.
Втілення проєкту стало можливим завдяки партнерству з благодійним фондом “МХП-Громаді”.
Додамо, що саме за сприяння БФ “МХП-Громаді” вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.
Довідка
“МХП-Громаді” — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.