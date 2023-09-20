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"Кино ради Победы!": киномобиль посетил пограничников Одесского отряда

"Кино ради Победы!": киномобиль посетил пограничников Одесского отряда

Киев • УНН

 • 117080 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В рамках национального тура “Кино ради Победы!” пограничникам Одесского отряда презентовали украино-итальянскую комедии “Коза-ностра. Мама едет” и документальный фильм “Культура vs война. Константин и Влада Либеровы”. Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали

В дополнение к просмотру фильмов, фронтмен и лид-вокалист украинской фолк-рок-группы “Мандры” Сергей Фоменко подарил охранникам границы песню “Не спи, моя родная земля! Проснись, моя Украина!”, которую пели всем залом.

Также, Фоменко рассказал зрителям подробнее об актерах и сюжетах кинолент.

Отметим, что Национальный тур “Кино ради Победы!” реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации “Смотри украинское!”, а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.

Идея тура “Кино ради Победы!” возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель — 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области.

Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству с благотворительным фондом “МХП-Громаді”.

Добавим, что именно при содействии БФ “МХП-Громаді” удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

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