Кім Чен Ин вперше не привітав КНДР через новорічне телезвернення

"Я щиро бажаю всім сім'ям по всій країні більшого щастя і... міцного здоров'я. Також у новому році я наполегливо попрацюю над тим, щоб наблизити нову еру, в якій ідеали та бажання наших людей здійсняться. Я висловлюю подяку людям за те, що вони незмінно довіряли і підтримували нашу партію - навіть у важкі часи", - написав Ин у листі.

Зазначається, що Ин вперше надіслав подібний лист з моменту вступу на посаду лідера КНДР у 2011 році. Це також вперше, коли лідер Північної Кореї привітав своїх людей з Новим роком з 1995 року.

"Кім виступав з телевізійною промовою 1 січня майже щороку, щоб розповісти про свої щорічні політичні плани та вказівки. За промовою пильно стежили, щоб виявити ознаки того, куди ізольована країна може рухатися наступного року. Кім на початку минулого року пропустив таке щорічне звернення, замінивши своє повідомлення промовою на засіданні партії, яке відбулося наприкінці минулого року", - повідомляють ЗМІ.

Експерти заявляють, що причина відсутності повноцінного звернення полягає у запланованому вперше за 4 роки з'їзді партії, на якому Ин оголосить ряд ідеологічних заяв. Сам захід відбудеться на початку січня.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кім Чен Ин стратив двох чиновників та "зачинив" столицю у спробі боротьби з COVID-19.