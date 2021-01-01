Ким Чен Ын впервые не поздравил КНДР через новогоднее телеобращение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые поздравил КНДР с Новым годом коротким письмом к народу - вместо традиционного телеобращения. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.
"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья и... крепкого здоровья. Также в новом году я настойчиво поработаю над тем, чтобы приблизить новую эру, в которой идеалы и желания наших людей исполнятся. Я выражаю благодарность людям за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию - даже в трудные времена", - написал Ын в письме.
Отмечается, что Ын впервые прислал подобное письмо с момента вступления в должность лидера КНДР в 2011 году. Это также первый раз, когда лидер Северной Кореи поздравил своих людей с Новым годом с 1995 года.
"Ким выступал с телевизионной речью 1 января почти каждый год, чтобы рассказать о своих ежегодных политических планах и указаниях. За речью пристально следили, чтобы выявить признаки того, куда изолированная страна может двигаться в следующем году. Ким в начале прошлого года пропустил такое ежегодное обращение, заменив свое сообщение речью на заседании партии, которое состоялось в конце прошлого года", - сообщают СМИ.
Эксперты заявляют, что причина отсутствия полноценного обращения заключается в запланированном впервые за 4 года съезде партии, на котором Ын объявит ряд идеологических заявлений. Само мероприятие состоится в начале января.
Как сообщалось ранее в УНН, Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19.