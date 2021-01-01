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Ким Чен Ын впервые не поздравил КНДР через новогоднее телеобращение

Киев • УНН

 • 23260 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые поздравил КНДР с Новым годом коротким письмом к народу - вместо традиционного телеобращения. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Ким Чен Ын впервые не поздравил КНДР через новогоднее телеобращение

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья и... крепкого здоровья. Также в новом году я настойчиво поработаю над тем, чтобы приблизить новую эру, в которой идеалы и желания наших людей исполнятся. Я выражаю благодарность людям за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию - даже в трудные времена", - написал Ын в письме.

Отмечается, что Ын впервые прислал подобное письмо с момента вступления в должность лидера КНДР в 2011 году. Это также первый раз, когда лидер Северной Кореи поздравил своих людей с Новым годом с 1995 года.

"Ким выступал с телевизионной речью 1 января почти каждый год, чтобы рассказать о своих ежегодных политических планах и указаниях. За речью пристально следили, чтобы выявить признаки того, куда изолированная страна может двигаться в следующем году. Ким в начале прошлого года пропустил такое ежегодное обращение, заменив свое сообщение речью на заседании партии, которое состоялось в конце прошлого года", - сообщают СМИ.

Эксперты заявляют, что причина отсутствия полноценного обращения заключается в запланированном впервые за 4 года съезде партии, на котором Ын объявит ряд идеологических заявлений. Само мероприятие состоится в начале января.

Как сообщалось ранее в УНН, Ким Чен Ын казнил двух чиновников и "закрыл" столицу в попытке борьбы с COVID-19.

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