Кім Чен Ин погрожує ядерною зброєю на тлі напруженості з США та Південною Кореєю - AP

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"Наші збройні сили повністю готові відреагувати на будь-яку кризу, а сили стримування ядерної війни нашої країни також готові мобілізувати свою абсолютну міць сумлінно, точно і швидко відповідно до своєї місії", - сказав він, виступаючи перед ветеранами війни в 69-ту річницю закінчення Корейської війни.

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Попри те, що Кім Чен Ин все частіше погрожує своїм суперникам ядерною зброєю, експерти вважають малоймовірним її використання проти переважаючої армії США та їх союзників, відзначає видання.

Під час промови лідер КНДР також звинуватив Сполучені Штати в "демонізації" Північної Кореї. Він додав, що спільні військові навчання США та Південної Кореї демонструють "подвійні стандарти" та "бандитські" аспекти Вашингтона, оскільки "рутинну військову діяльність Північної Кореї", тобто ракетні випробування, країни позначають як провокації чи погрози.

Окрім того, Кім Чен Ин засудив новий уряд президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, називаючи його посадовців "маніяками конфронтації" та "бандитами". За його словами, будь-які військові дії проти КНДР "будуть негайно покарані могутньою силою" Півніічної Кореї.

Додамо

Південнокорейський уряд з моменту вступу на посаду в травні почав зміцнювати військовий альянс зі Сполученими Штатами. У Міноборони країни заявили, що нарощення військового потенціалу та спільної оборонної позиції з Вашингтоном є відповіддю на ескалацію ядерної загрози з боку КНДР. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї також повідомив, що армія підтримує стійку готовність.

Раніше

На початку червня США та Південна Корея запустили в море вісім балістичних ракет у відповідь Північній Кореї.