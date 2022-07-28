Ким Чен Ын угрожает ядерным оружием на фоне напряженности с США и Южной Кореей - AP

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"Наши вооруженные силы полностью готовы отреагировать на любой кризис, а силы сдерживания ядерной войны нашей страны также готовы мобилизовать свою абсолютную мощь добросовестно, точно и быстро в соответствии со своей миссией", - сказал он, выступая перед ветеранами войны в 69-ю годовщину окончания Корейской войны.

Детали

Несмотря на то, что Ким Чен Ин все чаще угрожает своим соперникам ядерным оружием, эксперты считают маловероятным его использование против превосходящей армии США и их союзников, отмечает издание.

В ходе речи лидер КНДР также обвинил Соединенные Штаты в "демонизации" Северной Кореи. Он добавил, что совместные военные учения США и Южной Кореи демонстрируют "двойные стандарты" и "бандитские" аспекты Вашингтона, поскольку "рутинную военную деятельность Северной Кореи", то есть ракетные испытания, страны обозначают как провокации или угрозы.

Кроме того, Ким Чен Ын осудил новое правительство президента Южной Кореи Юн Сук Ёля, называя его руководителей "маньяками конфронтации" и "бандитами". По его словам, любые военные действия против КНДР "будут немедленно наказаны могучей силой" Северной Кореи.

Добавим

Южнокорейское правительство с момента вступления в должность в мае начало укреплять военный альянс с Соединенными Штатами. В Минобороны страны заявили, что наращивание военного потенциала и совместной оборонной позиции с Вашингтоном является ответом на эскалацию ядерной угрозы со стороны КНДР. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил, что армия поддерживает стойкую готовность.

Ранее

В начале июня США и Южная Корея запустили в море восемь баллистических ракет в ответ Северной Корее.