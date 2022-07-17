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Кількох постраждалих, в результаті ракетного удару по Вінниці, транспортують на лікування до Львова

Кількох постраждалих, в результаті ракетного удару по Вінниці, транспортують на лікування до Львова

Київ • УНН

 • 151556 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. П’ятьох людей, які отримали поранення в результаті ракетного удару по Вінниці доправлять на лікування до Львова. Про це повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає УНН.

Цитата

«Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр. Ще один пацієнт - в дорозі.

Двох важкопоранених готують до транспортування», - повідомив Борзов.

За його словами, таке рішення було прийнято вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Контекст

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр". Наразі відомо про 24 загиблих та 68 постраждалих. 

Українські Національні Новини

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