Кількох постраждалих, в результаті ракетного удару по Вінниці, транспортують на лікування до Львова

Цитата

«Двох поранених гелікоптерами сьогодні вже доставили з Вінниці до Львова - в опіковий центр. Ще один пацієнт - в дорозі.

Двох важкопоранених готують до транспортування», - повідомив Борзов.

За його словами, таке рішення було прийнято вчора - під час виїзного консиліуму фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Контекст

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр". Наразі відомо про 24 загиблих та 68 постраждалих.