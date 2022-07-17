Нескольких пострадавших в результате ракетного удара по Виннице транспортируют на лечение во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Пять человек, получивших ранения в результате ракетного удара по Виннице, будут доставлены на лечение во Львов. Об этом сообщил руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает УНН.
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«Двое раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов - в ожоговый центр. Еще один пациент – в пути.
Двух тяжелораненых готовят к транспортировке», - сообщил Борзов.
По его словам, такое решение было принято вчера – во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.
Контекст
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр". В настоящее время известно о 24 погибших и 68 пострадавших.