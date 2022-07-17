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Нескольких пострадавших в результате ракетного удара по Виннице транспортируют на лечение во Львов

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Пять человек, получивших ранения в результате ракетного удара по Виннице, будут доставлены на лечение во Львов. Об этом сообщил руководитель Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает УНН.

Цитата

«Двое раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов - в ожоговый центр. Еще один пациент – в пути.

Двух тяжелораненых готовят к транспортировке», - сообщил Борзов.

По его словам, такое решение было принято вчера – во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко.

Контекст

Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр". В настоящее время известно о 24 погибших и 68 пострадавших. 

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