Кількість жертв землетрусу в Японії перевищила 100
Київ • УНН
Понад 100 загиблих, 211 зниклих безвісти в Ісікаві, Японія, після землетрусу; рятувальники намагаються допомогти ізольованим районам.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в центральній Японії перевищила 100 осіб, а ще приблизно 211 зникли безвісти в префектурі Ісікава станом на суботу. Про це повідомляє Kyodo, пише УНН.
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Зазначається, що кількість жертв потужного землетрусу, який стався на півострові Ното та прилеглих районах у центральній Японії, перевищила 100 осіб.
Як уточнює Yomiuri Shimbun, кількість загиблих у префектурі Ісікава в результаті землетрусу на півострові Ното 1 січня зросла до 110.
Землетрус спричинив значні структурні пошкодження та пожежі в префектурі Ісікава на узбережжі Японського моря. Загалом у префектурі не знайшли ще 211 людей.
Рятувальники продовжують спроби доставити пошкодженими автошляхами вантажі допомоги до заблокованих районів префектури, де понад 31 тисяча людей перебувають у спеціальних укриттях.
Влада Ісікави планує побудувати тимчасові будинки для постраждалих жителів.
Нагадаємо
1 січня біля західного узбережжя японського острова Хонсю стався землетрус магнітудою 7,6 на глибині 10 кілометрів.