Количество жертв землетрясения в Японии превысило 100 человек

Зеленский ожидает от Запада решения для использования замороженных активов рф для поддержки Украины

Зеленский призывает как можно быстрее создать правовую базу для использования 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для помощи Украине. Он называет это справедливым ответом на российскую агрессию.