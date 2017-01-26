Кількість жертв вибуху на ринку феєрверків в Мексиці зросла до 42 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Кількість жертв вибуху на ринку феєрверків у місті Тультепек в Мексиці, який стався наприкінці грудня, зросла до 42 осіб, передає УНН з посиланням на Excelsior.
Так, у середу в лікарні померла 70-літня жінка, яка отримала опіки під час вибуху.
За даними медиків, жінка померла через травми, отримані під час інциденту.
Вказано, що у лікарнях досі перебувають четверо постраждалих від вибуху.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року у мексиканському місті Тультепек стався вибух на піротехнічному ринку.