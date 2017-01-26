Число жертв взрыва на рынке фейерверков в Мексике возросло до 42 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число жертв взрыва на рынке фейерверков в городе Тультепек в Мексике, который произошел в конце декабря, возросло до 42 человек, передает УНН со ссылкой на Excelsior.
Так, в среду в больнице скончалась 70-летняя женщина, которая получила ожоги во время взрыва.
По данным медиков, женщина умерла из-за травм, полученных во время инцидента.
Указано, что в больницах до сих пор находятся четверо пострадавших от взрыва.
Напомним, в конце декабря прошлого года в мексиканском городе Тультепек произошел взрыв на пиротехническом рынке.