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Кількість жертв торнадо на півдні США зросла до 26

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Щонайменше 26 людей загинуло в результаті торнадо в американських штатах Міссісіпі, Джорджія, Південна Кароліна і Арканзас. Про це повідомляє телеканал ABC, передає УНН.

У Міссісіпі, який найбільше постраждав від негоди, загинули 11 людей. Раніше місцеве агентство з надзвичайних ситуацій повідомляло про шістьох загиблих.

Вісім смертей було зафіксовано в Південній Кароліні, шість в Джорджії і одна в Арканзасі.

У південних штатах США близько 800 тисяч людей залишилися без електропостачання. У чотирьох штатах — Алабамі, Джорджії, Луїзіані та Міссісіпі — влада оголосила режим надзвичайної ситуації.

Разом з торнадо на південь Сполучених Штатів обрушилися сильні зливи, град та подальша повінь. В аеропорту Луїзіана через торнадо були скасовані всі рейси.

До неділі в Міссісіпі та Луїзіані було зафіксовано 13 смерчів — вітер зривав дахи і руйнував будівлі. Сотні будинків були пошкоджені, серед них госпбудівлі, житлові будинки, держустанови.

У березні торнадо в штаті Теннессі забрав життя 25 людей. Ще десятки отримали травми і пропали без вісті. Губернатор штату Білл Лі оголосив тоді режим НС.

На початку квітня потужний ураган “Гарольд” обрушився на тихоокеанські острови Вануату, завдавши збитків значній частині країни.

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