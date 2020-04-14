Кількість жертв торнадо на півдні США зросла до 26
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Щонайменше 26 людей загинуло в результаті торнадо в американських штатах Міссісіпі, Джорджія, Південна Кароліна і Арканзас. Про це повідомляє телеканал ABC, передає УНН.
У Міссісіпі, який найбільше постраждав від негоди, загинули 11 людей. Раніше місцеве агентство з надзвичайних ситуацій повідомляло про шістьох загиблих.
Вісім смертей було зафіксовано в Південній Кароліні, шість в Джорджії і одна в Арканзасі.
У південних штатах США близько 800 тисяч людей залишилися без електропостачання. У чотирьох штатах — Алабамі, Джорджії, Луїзіані та Міссісіпі — влада оголосила режим надзвичайної ситуації.
Разом з торнадо на південь Сполучених Штатів обрушилися сильні зливи, град та подальша повінь. В аеропорту Луїзіана через торнадо були скасовані всі рейси.
До неділі в Міссісіпі та Луїзіані було зафіксовано 13 смерчів — вітер зривав дахи і руйнував будівлі. Сотні будинків були пошкоджені, серед них госпбудівлі, житлові будинки, держустанови.
У березні торнадо в штаті Теннессі забрав життя 25 людей. Ще десятки отримали травми і пропали без вісті. Губернатор штату Білл Лі оголосив тоді режим НС.
На початку квітня потужний ураган “Гарольд” обрушився на тихоокеанські острови Вануату, завдавши збитків значній частині країни.