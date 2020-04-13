В Міссісіпі через торнадо і бурю загинули шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сильні бурі і торнадо в неділю привели до загибелі шести осіб у південній частині американського штату Міссісіпі. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Співробітники надзвичайних служб все ще уточнюють, яких було завдано збитків в Міссісіпі. У сусідньому штаті Луїзіана пошкоджено близько 300 житлових будинків і господарських будівель. Тисячі споживачів залишилися без електропостачання.
Про постраждалих і загиблих в Луїзіані інформації поки не надходило.
На початку квітня потужний ураган “Гарольд” обрушився на тихоокеанські острови Вануату, завдавши збитків значній частині країни.