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В Міссісіпі через торнадо і бурю загинули шестеро осіб

В Міссісіпі через торнадо і бурю загинули шестеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сильні бурі і торнадо в неділю привели до загибелі шести осіб у південній частині американського штату Міссісіпі. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на місцеву владу, передає УНН.

Співробітники надзвичайних служб все ще уточнюють, яких було завдано збитків в Міссісіпі. У сусідньому штаті Луїзіана пошкоджено близько 300 житлових будинків і господарських будівель. Тисячі споживачів залишилися без електропостачання.

Про постраждалих і загиблих в Луїзіані інформації поки не надходило.

На початку квітня потужний ураган “Гарольд” обрушився на тихоокеанські острови Вануату, завдавши збитків значній частині країни.

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