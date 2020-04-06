На Вануату обрушився потужний ураган "Гарольд"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Ураган "Гарольд" обрушився у понеділок на тихоокеанські острови Вануату, завдавши збитків значній частині країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
"У тихоокеанській державі Вануату пройшов циклон, зі швидкістю 135 миль на годину (215 км/год.). Циклон "Гарольд" - шторм п'ятої категорії - найсильніший, і він уже вбив 27 осіб на сусідніх Соломонових островах", - повідомляють у виданні.
Наразі Вануату, де проживає близько 300 000 осіб, вже перебуває в стані надзвичайного стану через коронавірус і очікує результатів загальних виборів.
Повідомляється, що шторм особливо зачіпає провінцію Санма, де розташоване друге за величиною місто країни, Луганвілль. Там поки ніхто не постраждав, однак у багатьох будинків знесені дахи та обірвані лінії електропередач.
"У Санмі багато пошкоджень, зруйновано багато будівель", - заявили в Червоному Хресті Вануату.
Нагадаємо, що в березні біля берегів Вануату стався потужний землетрус.