На Вануату обрушился мощный ураган "Гарольд"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70525 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96399 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93804 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105906 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91005 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103398 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106076 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130350 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Вануату обрушился мощный ураган "Гарольд"

На Вануату обрушился мощный ураган "Гарольд"

Киев  •  УНН

 • 18099 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ураган "Гарольд" обрушился в понедельник на тихоокеанские острова Вануату, причинив ущерб значительной части страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"В тихоокеанском государстве Вануату прошел циклон со скоростью 135 миль в час (215 км/ч). Циклон "Гарольд" - шторм пятой категории - самый сильный, и он уже убил 27 человек на соседних Соломоновых островах", - сообщают в издании.

Сейчас Вануату, где проживает около 300 000 человек, уже находится в состоянии чрезвычайного положения из-за коронавируса и ожидает результатов всеобщих выборов.

Сообщается, что шторм особенно затрагивает провинцию Санма, где находится второй по величине город страны, Луганвилль. Там пока никто не пострадал, однако во многих домах снесены крыши и оборваны линии электропередач.

"В Санме много повреждений, разрушены многие здания", - заявили в Красном Кресте Вануату.

Напомним, что в марте у берегов Вануату произошло мощное землетрясение.

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