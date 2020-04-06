На Вануату обрушился мощный ураган "Гарольд"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ураган "Гарольд" обрушился в понедельник на тихоокеанские острова Вануату, причинив ущерб значительной части страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"В тихоокеанском государстве Вануату прошел циклон со скоростью 135 миль в час (215 км/ч). Циклон "Гарольд" - шторм пятой категории - самый сильный, и он уже убил 27 человек на соседних Соломоновых островах", - сообщают в издании.
Сейчас Вануату, где проживает около 300 000 человек, уже находится в состоянии чрезвычайного положения из-за коронавируса и ожидает результатов всеобщих выборов.
Сообщается, что шторм особенно затрагивает провинцию Санма, где находится второй по величине город страны, Луганвилль. Там пока никто не пострадал, однако во многих домах снесены крыши и оборваны линии электропередач.
"В Санме много повреждений, разрушены многие здания", - заявили в Красном Кресте Вануату.
Напомним, что в марте у берегов Вануату произошло мощное землетрясение.