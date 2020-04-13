В Миссисипи из-за торнадо и бури погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сильные бури и торнадо в воскресенье привели к гибели шести человек в южной части американского штата Миссисипи. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Сотрудники чрезвычайных служб все еще уточняют, каой был нанесен ущерб в Миссисипи. В соседнем штате Луизиана повреждено около 300 жилых домов и хозяйственных построек. Тысячи потребителей остались без электроснабжения.
О пострадавших и погибших в Луизиане информации пока не поступало.
В начале апреля мощный ураган “Гарольд” обрушился на тихоокеанские острова Вануату, причинив ущерб значительной части страны.