Число жертв торнадо на юге США возросло до 26
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По меньшей мере 26 человек погибли в результате торнадо в американских штатах Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Арканзас. Об этом сообщает телеканал ABC, передает УНН.
В Миссисипи, который больше всего пострадал от непогоды, погибли 11 человек. Ранее местное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщало о шести погибших.
Восемь смертей было зафиксировано в Южной Каролине, шесть в Джорджии и один в Арканзасе.
В южных штатах США около 800 тыс. человек остались без электроснабжения. В четырех штатах — Алабаме, Джорджии, Луизиане и Миссисипи — власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
Вместе с торнадо на юг США обрушились сильные ливни, град и дальнейшее наводнение. В аэропорту Луизианы из-за торнадо были отменены все рейсы.
До воскресенья в Миссисипи и Луизиане было зафиксировано 13 смерчей — ветер срывал крыши и разрушал здания. Сотни домов были повреждены, среди них хозпостройки, жилые дома, госучреждения.
В марте торнадо в штате Теннесси унес жизни 25 человек. Еще десятки получили травмы и пропали без вести. Губернатор штата Билл Ли объявил тогда режим ЧС.
В начале апреля мощный ураган “Гарольд” обрушился на тихоокеанские острова Вануату, причинив ущерб значительной части страны.