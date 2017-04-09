Кількість жертв теракту в Александрії збільшилася до 11 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Щонайменше 11 осiб загинуло внаслідок вибуху в єгипетському місті Александрія. Про це УНН повідомляє із посиланням на AFP.
“Кількість жертв в Александрійській церкві зросла до 11 — міністерство охорони здоров’я”, — йдеться в повідомленні.
Вибух стався біля собору, коли в ньому знаходився глава Коптської Церкви Феодор II. За даними ЗМІ, він не постраждав і перебуває в безпеці. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих внаслідок теракту.
Нагадаємо, вибух прогримів перед входом до кафедрального собору Святого Марка, очевидці кажуть про численні жертви.
Це вже друга атака за сьогоднішній день на церкви в Єгипті.
Раніше терорист-смертник підірвав себе в християнській церкві в місті Танта, загинули понад два десятки людей, постраждали — понад 70.
#UPDATE Alexandria church bombing death toll rises to 11 - latest https://t.co/CCw2VPIY8w #Alexandria pic.twitter.com/fRHxEr6vlJ— AFP news agency (@AFP) 9 квітня 2017 р.