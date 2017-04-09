Число жертв теракта в Александрии увеличилось до 11 - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47236 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104109 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160046 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118119 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117477 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113084 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104642 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154517 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Число жертв теракта в Александрии увеличилось до 11 - СМИ

Число жертв теракта в Александрии увеличилось до 11 - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11818 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

"Количество жертв в Александрийской церкви возросло до 11 - министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел возле собора, когда в нем находился глава Коптской Церкви Феодор II. По данным СМИ, он не пострадал и находится в безопасности. Ранее сообщалось о шестерых погибших в результате теракта.

Напомним, взрыв прогремел перед входом в кафедральный собор Святого Марка, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.
Это уже вторая атака за сегодняшний день на церкви в Египте.

Ранее террорист-смертник взорвал себя в христианской церкви в городе Танта, погибли более двух десятков человек, пострадали - более 70.

#UPDATE Alexandria church bombing death toll rises to 11 - latest https://t.co/CCw2VPIY8w #Alexandria pic.twitter.com/fRHxEr6vlJ

- AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2017

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