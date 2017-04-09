Число жертв теракта в Александрии увеличилось до 11 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли в результате взрыва в египетском городе Александрия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"Количество жертв в Александрийской церкви возросло до 11 - министерство здравоохранения", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел возле собора, когда в нем находился глава Коптской Церкви Феодор II. По данным СМИ, он не пострадал и находится в безопасности. Ранее сообщалось о шестерых погибших в результате теракта.
Напомним, взрыв прогремел перед входом в кафедральный собор Святого Марка, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.
Это уже вторая атака за сегодняшний день на церкви в Египте.
Ранее террорист-смертник взорвал себя в христианской церкви в городе Танта, погибли более двух десятков человек, пострадали - более 70.
#UPDATE Alexandria church bombing death toll rises to 11 - latest https://t.co/CCw2VPIY8w #Alexandria pic.twitter.com/fRHxEr6vlJ- AFP news agency (@AFP) 9 апреля 2017