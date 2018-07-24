Кількість жертв лісової пожежі в Греції наблизилася до 50 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Щонайменше 49 людей загинули під час руйнівної лісової пожежі, яка бушує на схід від Афін з понеділка. Про це повідомив співробітник пожежної служби країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
При цьому EFE з посиланням на дані грецького агентства з цивільної оборони повідомляє, що у той час як кількість загиблих через лісову пожежу в Греції наблизилася до 50, отримали поранення ще 156 осіб.
Служби екстреної допомоги повідомили, що 11 поранених перебувають у критичному стані, попереджаючи, що кількість жертв, як очікується, збільшиться, оскільки влада продовжує отримувати повідомлення про зниклих безвісти.
У Греції оголошено надзвичайний стан, уряд країни звернувся по допомогу до Європейського Союзу.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих у результаті лісової пожежі в Греції.