Число жертв лесного пожара в Греции приблизилось к 50
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По меньшей мере 49 человек погибли во время разрушительного лесного пожара, который бушует к востоку от Афин с понедельника. Об этом сообщил сотрудник пожарной службы страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
При этом EFE со ссылкой на данные греческого агентства по гражданской обороне сообщает, что в то время как число погибших из-за лесного пожара в Греции приблизилось к 50, получили ранения еще 156 человек.
Службы экстренной помощи сообщили, что 11 раненых находятся в критическом состоянии, предупреждая, что число жертв, как ожидается, увеличится, поскольку власти продолжают получать сообщения о пропавших без вести.
В Греции объявлено чрезвычайное положение, правительство страны обратилось за помощью к Европейскому Союзу.
Напомним, по предварительной информации, украинцев нет среди пострадавших в результате лесного пожара в Греции.