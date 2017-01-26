Кількість жертв катастрофи літака під Бішкеком зросла до 43 осіб — МАК

Раніше повідомлялося, що у результаті трагедії загинули 39 осіб, зокрема чотири члени екіпажу.

Нагадаємо, 16 січня вантажний літак Boeing 747, що здійснював рейс Гонконг-Бішкек-Стамбул, упав о 7:31 на дачне селище Дачі-СУ. У результаті падіння лайнер повністю зруйнував 23 одноповерхових житлових будинки. Майже половина загиблих і постраждалих — діти.