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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Число жертв катастрофы самолета под Бишкеком возросло до 43 человек - МАК

Число жертв катастрофы самолета под Бишкеком возросло до 43 человек - МАК

Киев • УНН

 • 11091 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Число жертв катастрофы под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 возросло до 43 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Межгосударственного авиационного комитета, передает УНН.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа.

Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, упал в 7:31 в дачный поселок Дачи-СУ. В результате падения лайнер полностью разрушил 23 одноэтажных жилых дома. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

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