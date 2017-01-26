Число жертв катастрофы самолета под Бишкеком возросло до 43 человек - МАК
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Число жертв катастрофы под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 возросло до 43 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Межгосударственного авиационного комитета, передает УНН.
Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли 39 человек, в том числе четыре члена экипажа.
Напомним, 16 января грузовой самолет Boeing 747, совершавший рейс Гонконг-Бишкек-Стамбул, упал в 7:31 в дачный поселок Дачи-СУ. В результате падения лайнер полностью разрушил 23 одноэтажных жилых дома. Почти половина погибших и пострадавших - дети.