Кількість заражених коронавірусом в Росії перевищила 200 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. За останню добу в Росії виявили 11 012 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість захворілих склала 209 688. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані російського оперативного штабу.
Так, кількість нових випадків інфікування восьмий день поспіль перевищує позначку в 10 тисяч.
У Москві зареєстровано 5 551 новий випадок, в Підмосков'ї - 1 133, в Санкт-Петербурзі - 414. При цьому у 4 674 хворих не спостерігається симптомів захворювання. Померли 88 пацієнтів.
Варто відзначити, що вилікувалися від початку поширення інфекції 34 тисячі пацієнтів, 1 915 людей померли.
Нагадаємо, що в Саудівській Аравії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19.