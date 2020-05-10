Кількість заражених коронавірусом в Росії перевищила 200 тисяч осіб

Так, кількість нових випадків інфікування восьмий день поспіль перевищує позначку в 10 тисяч.

У Москві зареєстровано 5 551 новий випадок, в Підмосков'ї - 1 133, в Санкт-Петербурзі - 414. При цьому у 4 674 хворих не спостерігається симптомів захворювання. Померли 88 пацієнтів.

Варто відзначити, що вилікувалися від початку поширення інфекції 34 тисячі пацієнтів, 1 915 людей померли.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19.