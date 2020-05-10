Количество зараженных коронавируса в России превысила 200 тысяч человек

Так, количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тысяч.

В Москве зарегистрировано 5 551 новый случай, в Подмосковье - 1 133, в Санкт-Петербурге - 414. При этом у 4 674 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 88 пациентов.

Стоит отметить, что вылечились с начала распространения инфекции 34 тысячи пациентов, 1 915 человек умерли.

Напомним, что в Саудовской Аравии зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19.