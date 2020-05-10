Количество зараженных коронавируса в России превысила 200 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. За последние сутки в России обнаружили 11 012 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших составило 209 688. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные российского оперативного штаба.
Так, количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тысяч.
В Москве зарегистрировано 5 551 новый случай, в Подмосковье - 1 133, в Санкт-Петербурге - 414. При этом у 4 674 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 88 пациентов.
Стоит отметить, что вылечились с начала распространения инфекции 34 тысячи пациентов, 1 915 человек умерли.
Напомним, что в Саудовской Аравии зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19.