Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в Камбоджі зросла до 22 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення шестиповерхового будинку на південному заході Камбоджі в провінції Кеп в п’ятницю зросла до 22 осіб. Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на представника провінції, інформує УНН.
“Станом на 8:10 ранку (3:10 за київським часом) у неділю були підтверджені 22 загиблих, і ще 23 людини отримали поранення в результаті обвалення будівлі”, — сказав виданню директор Департаменту інформації провінції Кеп і прессекретар Рос Удонг.
Він сказав, що всі постраждалі — камбоджійські будівельники та члени їх сімей.
“Рятувальна операція все ще триває, і очікується, що вона завершиться сьогодні опівдні”, — додав він.
Прем’єр-міністр Камбоджі Самдек Течо Хун Сіна, який очолив групу порятунку, щоб знайти людей, які потрапили в пастку під обрушився будівлею, сказав, що будинок обвалився приблизно о 16:30 (за місцевим часом) в п’ятницю в місті Кеп, коли робочі заливали бетон для будівництва сьомого поверху. Тоді одразу було повідомлено про смерть щонайменше двох осіб.