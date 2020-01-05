Число погибших в результате обрушения дома в Камбодже возросло до 22 человек

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110729 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113335 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111834 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124300 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104091 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107364 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107611 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130575 просмотра

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Число погибших в результате обрушения дома в Камбодже возросло до 22 человек

Число погибших в результате обрушения дома в Камбодже возросло до 22 человек

Киев  •  УНН

 • 11983 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Количество погибших в результате обрушения шестиэтажного дома на юго-западе Камбоджи в провинции Кэп в пятницу возросло до 22 человек. Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на представителя провинции, передает УНН.

“По состоянию на 8:10 утра (3:10 по киевскому времени) в воскресенье были подтверждены 22 погибших, и еще 23 человека получили ранения в результате обрушения здания”, — сказал изданию директор Департамента информации провинции Кэп и пресс-секретарь Рус Удонг.

Он сказал, что все пострадавшие — камбоджийские строители и члены их семей.

“Спасательная операция все еще продолжается, и ожидается, что она завершится сегодня в полдень”, — добавил он.

Премьер-министр Камбоджи Самдек Течо Хун Сен, который возглавил группу спасения, чтобы найти людей, которые попали в ловушку под обрушившимся зданием, сказал, что дом рухнул примерно в 16:30 (по местному времени) в пятницу в городе Кэп, когда рабочие заливали бетон для строительства седьмого этажа. Тогда сразу было сообщено о смерти как минимум двух человек.

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