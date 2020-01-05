Число погибших в результате обрушения дома в Камбодже возросло до 22 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Количество погибших в результате обрушения шестиэтажного дома на юго-западе Камбоджи в провинции Кэп в пятницу возросло до 22 человек. Об этом сообщает Xinhuanet со ссылкой на представителя провинции, передает УНН.
“По состоянию на 8:10 утра (3:10 по киевскому времени) в воскресенье были подтверждены 22 погибших, и еще 23 человека получили ранения в результате обрушения здания”, — сказал изданию директор Департамента информации провинции Кэп и пресс-секретарь Рус Удонг.
Он сказал, что все пострадавшие — камбоджийские строители и члены их семей.
“Спасательная операция все еще продолжается, и ожидается, что она завершится сегодня в полдень”, — добавил он.
Премьер-министр Камбоджи Самдек Течо Хун Сен, который возглавил группу спасения, чтобы найти людей, которые попали в ловушку под обрушившимся зданием, сказал, что дом рухнул примерно в 16:30 (по местному времени) в пятницу в городе Кэп, когда рабочие заливали бетон для строительства седьмого этажа. Тогда сразу было сообщено о смерти как минимум двух человек.