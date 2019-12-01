Кількість загиблих в результаті смертельного ДТП в Забайкальському краї зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кількість загиблих при падінні автобуса на замерзлу річку Куенга в Забайкальському краї сягнула 19 осіб. Про це повідомили в прес-службі регіонального УМВС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“В результаті аварії загинули 19 людей, постраждали не менше п’яти”, — сказали в прес-службі відомства.
За даними джерела в правоохоронних органах, серед загиблих — двоє неповнолітніх.
На місці події працюють співробітники поліції, лікарі Нерчинської і Стрітенської лікарень. Постраждалих доставляють в Нерчинську міську лікарню. За фактом аварії порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 238 КК РФ (“Надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб”).
Як повідомляв УНН, раніше було відомо про 15 загиблих і 18 постраждалих в результаті ДТП.