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Кількість загиблих під час стрілянини в передмісті Нью-Йорка досягла шести осіб

Київ • УНН

 • 9872 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кількість загиблих в результаті багатогодинної перестрілки досягла шість осіб, включно з поліцейським і двох підозрюваних у скоєнні злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Перестрілка почалася на кладовищі і закінчилася в кошерної супермаркеті в Джерсі-Сіті, що знаходиться на кордоні між штатами Нью-Джерсі і Нью-Йорк.

Двоє підозрюваних, які влаштували стрілянину, діяли самостійно, розповів на прес-конференції начальник поліції Джерсі-Сіті Майкл Келлі. Джерсі-Сіті - друге найбільше місто в Нью-Джерсі, що знаходиться на березі річки Гудзон, поруч з нью-йоркським Манхеттеном.

Тіла двох нападників і трьох цивільних осіб були виявлені в супермаркеті JC Kosher. Тіло поліцейського, який отримав смертельні поранення, знайшли на цвинтарі, що знаходиться приблизно в 1,6 км від супермаркету. Стрілянина почалася після того, як поліцейський спробував затримати одного з підозрюваних, розповів Келлі. За його словами, у поліції немає свідчень того, що цей злочин було скоєно на грунті ненависті.

За даними поліції, підозрювані приїхали в супермаркет на викраденому ними вантажівці компанії U-Haul. Поліція тримала в облозі магазин протягом декількох годин, перш ніж стрілянина закінчилася.

"Вони швидко і безперервно переміщалися по цьому району протягом чотирьох годин", - заявив начальник поліції. За його словами, перестрілка велася в як мінімум трьох локаціях, при цьому були випущені "сотні куль". Келлі додав, що всередині вантажівки поліцейські виявили якесь "запалювальний пристрій", яке було вилучено та оглянуто представниками групи з розмінування.

Ще двоє поліцейських і один цивільний житель отримали поранення, але знаходяться в стабільному стані. Поліцейських вже виписали з лікарні. Загиблий поліцейський - Джо Сілс, батько п'ятьох дітей, який працював в міській поліції з 2006 року, розповів мер Джерсі-Сіті Стівен Фалоп.

Підозрювані втекли з кладовища на вантажівці і опинилися в підсумку в кошерної супермаркеті, де вони відкрили вогонь проти поліцейських і цивільних осіб, повідомила газета New York Times, посилаючись на представників влади. Слідство припускає, що кошерний супермаркет випадково став місцем перестрілки.

За словами глави поліції, стрілянина сталася в одному з районів Джерсі-Сіті. Всього в цьому місті живуть близько 265 000 чоловік.

Прес-секретар Білого дому Хоган Гідлі повідомив, що президенту Дональду Трампу доповіли про стрілянину. Глава держави стежив за розвитком подій в Джерсі-Сіті.

Дональд Трамп висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, у передмісті Нью-Йорка відбулася стрілянина.

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