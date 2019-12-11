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Количество погибших во время перестрелки в пригороде Нью-Йорка достигло 6 человек

Киев  •  УНН

 • 9870 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Количество погибших в результате многочасовой перестрелки достигло шесть человек, включая полицейского и двоих подозреваемых в совершении преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Перестрелка началась на кладбище и закончилась в кошерном супермаркете в Джерси-Сити, находящемся на границе между штатами Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Двое подозреваемых, устроивших стрельбу, действовали самостоятельно, рассказал на пресс-конференции начальник полиции Джерси-Сити Майкл Келли. Джерси-Сити – второй крупнейший город в Нью-Джерси, находящийся на берегу реки Гудзон, рядом с нью-йоркским Манхэттеном.

Тела двух нападавших и трех гражданских лиц были обнаружены в супермаркете JC Kosher. Тело полицейского, получившего смертельные ранения, нашли на кладбище, находящемся примерно в 1,6 км от супермаркета. Стрельба началась после того, как полицейский попытался задержать одного из подозреваемых, рассказал Келли. По его словам, у полиции нет свидетельств того, что это преступление было совершено на почве ненависти.

По данным полиции, подозреваемые приехали в супермаркет на похищенном ими грузовике компании U-Haul. Полиция осаждала магазин в течение нескольких часов, прежде чем стрельба закончилась.

"Они быстро и беспрерывно перемещались по этому району в течение четырех часов", - заявил начальник полиции. По его словам, перестрелка велась в как минимум трех локациях, при этом были выпущены "сотни пуль". Келли добавил, что внутри грузовика полицейские обнаружили некое "зажигательное устройство", которое было извлечено и осмотрено представителями группы по разминированию.

Еще двое полицейских и один гражданский житель получили ранения, но находятся в стабильном состоянии. Полицейских уже выписали из больницы. Погибший полицейский – Джо Силс, отец пятерых детей, работавший в городской полиции с 2006 года, рассказал мэр Джерси-Сити Стивен Фалоп.

Подозреваемые скрылись с кладбища на грузовике и оказались в итоге в кошерном супермаркете, где они открыли огонь против полицейских и гражданских лиц, сообщила газета New York Times, ссылаясь на представителей властей. Следствие предполагает, что кошерный супермаркет случайно стал местом перестрелки.

По словам главы полиции, стрельба произошла в одном из джентрифицированных районов Джерси-Сити. Всего в этом городе живут около 265 000 человек.

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщил, что президенту Дональду Трампу доложили о стрельбе. Глава государства следил за развитием событий в Джерси-Сити.

Дональд Трамп выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, в пригороде Нью-Йорка произошла перестрелка.

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