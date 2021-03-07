Кількість вакцинованих від коронавірусу у світі перевищила 300 млн

Деталі

Станом на вечір неділі вакцинацію пройшли понад 304 млн осіб у 114 країнах. Останній показник склав близько 7,93 мільйона доз в день.

Лідером за кількістю введених вакцин є США, де щеплення зробили понад 90 мільйонів разів. Зокрема, 17,7% мешканців Сполучених Штатів країни уже отримали щонайменше одну вакцину, а 9,2% — дві. Друге місце посідає Китай, в якому зроблено 52,5 млн доз, третє — Велика Британія із понад 23 мільйонами доз, в Індії — 20,7 млн, в Бразилії — 10,6 млн. У країнах Європейського Союзу ввели понад 40 мільйонів вакцин.

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За часткою щепленого населення на першому місці йде Ізраїль (понад 96% громадян), друге займають Сейшельські Острови (85,12%), третє — ОАЕ (58,3%).

Слід зауважити, що кількість введених вакцин не дорівнює кількості вакцинованих людей, адже більшість препаратів проти коронавірусної інфекції потребують подвійного введення вакцини.

Доповнення

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) відзначали, що для досягнення колективного імунітету необхідно вакцинувати близько 70% жителів Землі, а глава європейського відділення ВООЗ Ханс Клюге вказував, що пандемія завершиться тільки до початку 2022 року.

При цьому, за оцінкою Bloomberg, в середньому по всьому світу рівень вакцинації становить понад 7,9 млн доз на день. При таких темпах для охоплення 75% населення двума дозами вакцини потрібно 3,9 року. Однак темпи імунізації поступово збільшуються: на початку лютого у світі робили в середньому 6 млн щеплень на день.

Ситуація з вакцинацією в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.