Количество вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

Детали

По состоянию на вечер воскресенья вакцинацию прошли более 304 млн человек в 114 странах. Последний показатель составил около 7,93 миллиона доз в день.

Лидером по количеству введенных вакцин являются США, где прививки сделали более 90 млн раз. В частности, 17,7% жителей Соединенных Штатов страны уже получили по меньшей мере одну вакцину, а 9,2% — две. Второе место занимает Китай, в котором сделано 52,5 млн доз, третье — Великобритания с более 23 миллионами доз, в Индии — 20,7 млн, в Бразилии — 10,6 млн. В странах Европейского Союза ввели более 40 млн вакцин.

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По доле привитого населения на первом месте идет Израиль (более 96% граждан), второе занимают Сейшельские Острова (85,12%), третье — ОАЭ (58,3%).

Следует заметить, что количество введенных вакцин не равна количеству вакцинированных людей, ведь большинство препаратов против коронавирусной инфекции требует двойного введения вакцины.

Дополнение

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать около 70% жителей Земли, а глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указывал, что пандемия завершится только к началу 2022 года.

При этом, по оценке Bloomberg, в среднем по всему миру уровень вакцинации составляет более 7,9 млн доз в день. При таких темпах для охвата 75% населения двумя дозами вакцины нужно 3,9 года, отмечает агентство. Однако темпы иммунизации постепенно увеличиваются: в начале февраля в мире делали в среднем 6 млн прививок в день.

Ситуация с вакцинацией в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford / AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.