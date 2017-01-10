Кількість туристів на Закарпатті збільшилась на 20%

“...Кількість туристів збільшується, якщо є хороші дороги, є на що подивитися, і є, де смачно поїсти. Пам’ятаєте давньоримський лозунг „Хліба і видовищ“? Після того, як ми відремонтували дорогу до Синевирського озера, кількість туристів тут збільшилася в сім разів! Після відновлення дороги до Колочави сюди також стали приїжджати в кілька разів більше людей... Ми відновлюємо старі фестивалі й започатковуємо нові. Наприклад, Дні добросусідства з румунським повітом Марамуреш відновили через 14 років. А ще минулого року повернули державі унікальний на всю Європу Музей лісу і сплаву на Чорній річці, який хотіли банально вкрасти. Тепер візьмемося за його відновлення, відремонтуємо дорогу, і люди теж поїдуть туди. Робимо все, щоб привабити туристів, від яких оживає економіка, місцеві мешканці мають доходи, область отримує туристичний збір і так далі”, — йдеться у коментарі Г. Москаля.

Як раніше повідомляв УНН, діти з прифронтової Луганщини приїхали на відпочинок до Закарпаття.