Количество туристов в Закарпатской области увеличилось на 20%

"... Количество туристов увеличивается, если есть хорошие дороги, есть на что посмотреть, и есть, где вкусно поесть. Помните древнеримский лозунг "Хлеба и зрелищ"? После того, как мы отремонтировали дорогу к Синевирскому озеру, количество туристов здесь увеличилось в семь раз! После восстановления дороги в Колочаву сюда также стали приезжать в несколько раз больше людей... Мы восстанавливаем старинные фестивали и начинаем новые. Например, Дни добрососедства с румынским уездом Марамуреш восстановили через 14 лет. А еще в прошлом году вернули государству уникальный на всю Европу Музей леса и сплава на Черной реке, который хотели банально украсть. Теперь возьмемся за его восстановление, отремонтируем дорогу, и люди тоже поедут туда. Делаем все, чтобы привлечь туристов, от которых оживает экономика, местные жители имеют доходы, область получает туристический сбор и т.д.", - говорится в комментарии Г.Москаля.

Как ранее сообщал УНН, дети из прифронтовой Луганской области приехали на отдых в Закарпатскую область.