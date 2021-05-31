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Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 у США - перевищила 40% населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість американців, які повністю ввели вакцину від COVID-19, у віці від 12 років і старше досягла 135 млн, що становить 40,7% населення. Про це повідомляється в понеділок на сайті федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ), пише УНН.

Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 у США - перевищила 40% населення

Деталі

“Хоча б одне щеплення зробили 167,7 млн жителів країни (50,5%) даної вікової групи”, — зазначила пресслужба ЦКПЗ. Серед повнолітніх — від 18 років — через перший етап вакцинації пройшли 161,5 млн осіб (62,6%), повністю зробили щеплення 132,8 млн (51,5%).

Як зазначає The Hill, коментуючи цю статистику, Америка знаходиться на шляху до досягнення мети, поставленої на початку травня президентом Джо Байденом: до Дня незалежності США 4 липня повинні бути щеплені хоча б однієї дозою 70% повнолітніх жителів і 160 млн осіб повністю.

За оцінками ЦКПЗ, показники захворюваності та смертності від COVID-19 в країні знижуються — на минулому тижні на 22% і 9%, відповідно, в порівнянні з попереднім таким же періодом.

Довідка

І тим не менше США як і раніше, згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, очолюють список країн з найбільшою кількістю інфікованих і померлих — 33,26 млн і 594,4 тис. осіб.

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