Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі - Монастирський

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 57753 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 119481 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 148920 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 200004 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 194100 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 183455 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 156251 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118105 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 110444 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 329288 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
94 %
746 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 47427 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 51150 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

23:29 • 38479 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

23:49 • 44949 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

01:22 • 39957 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 204757 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 329292 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 587521 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 529644 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 728715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 57508 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 98453 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 125699 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 148367 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 161596 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі - Монастирський

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі - Монастирський

Київ • УНН

 • 155641 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тисячі. Про це сьогодні сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час брифінгу, передає УНН із посиланням на МВС.

Цитата

"Наразі нам вже вдалося скоротити кількість блокпостів до 1,5 тисячі, забравши дуже багато непотрібних блокпостів, які лише затруднюють пересування, і забирають лише час. Щодо тих, умовно "авторизованих" блокпостів, перелік їх буде занесений у спеціальний наказ головнокомандувача ЗСУ, перша редакція якого була вже видана на минулому тижні. Сьогодні або завтра має бути розширений перелік по всій країні інших блокпостів", - сказав Денис Монастирський.

Додамо

Очільник МВС зазначив, що наразі долучені до цієї роботи суб’єкти бачать оптимальну кількість блокпостів на основних шляхах та містах у кількості до 800 блокпостів.

"Але вони мають бути обладнані відповідно до усіх правил формування блокпоста. Там має бути організована чітка робота, яку будуть забезпечувати представники Національної поліції України - спільно з ТРО, з Національної гвардії України, але саме поліцейські будуть головними і будуть формувати роботу на цих блокпостах", - заявив міністр.

Раніше

Монастирський повідомив, що Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах. За підсумками, найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,565.50
Золото
$3,154.39
Tesla
$268.93
Brent
$74.52
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,878.30