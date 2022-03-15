Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи - Монастырский

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"Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, забрав слишком много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение и отнимают лишь время. Относительно тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов", - сказал Денис Монастырский.

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Глава МВД отметил, что в настоящее время приобщенные к этой работе субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных дорогах и городах в количестве до 800 блокпостов.

"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Национальной полиции Украины совместно с ТРО, с Национальной гвардии Украины, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", - заявил министр.

Ранее

Монастырский сообщил, что Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах. По итогам, в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов.