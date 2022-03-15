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Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи - Монастырский

Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи - Монастырский

Киев • УНН

 • 155641 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество блокпостов на дорогах Украины сократили до 1,5 тысячи. Об этом сегодня сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время брифинга, передает УНН со ссылкой на МВД.

Цитата

"Сейчас нам уже удалось сократить количество блокпостов до 1,5 тысячи, забрав слишком много ненужных блокпостов, которые только затрудняют передвижение и отнимают лишь время. Относительно тех, условно "авторизованных" блокпостов, перечень их будет занесен в специальный приказ главнокомандующего ВСУ, первая редакция которого была уже издана на прошлой неделе. Сегодня или завтра должен быть расширен перечень по всей стране других блокпостов", - сказал Денис Монастырский.

Добавим

Глава МВД отметил, что в настоящее время приобщенные к этой работе субъекты видят оптимальное количество блокпостов на основных дорогах и городах в количестве до 800 блокпостов.

"Но они должны быть оборудованы в соответствии со всеми правилами формирования блокпоста. Там должна быть организована четкая работа, которую будут обеспечивать представители Национальной полиции Украины совместно с ТРО, с Национальной гвардии Украины, но именно полицейские будут главными и будут формировать работу на этих блокпостах", - заявил министр.

Ранее

Монастырский сообщил, что Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах. По итогам, в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов.

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