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МВС: найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів

МВС: найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів

Київ • УНН

 • 197356 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах. За підсумками, найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. Про це повідомив у відеозверненні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише УНН.

Так зі слів міністра, до нього звертаються зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів і це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставку гуманітарної допомоги.

Цитата

“Блокпост призначений для охорони важливих доріг, які ведуть до міст та населених пунктів, важливих інфраструктурних об’єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтись.

Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах”, - повідомив Монастирський.

Він заявив, що вважає цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою.

“Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані”, - додав міністр.

Деталі

Як заявив очільник МВС, у такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це заощадить час, пальне, сили й нерви людей.

“У кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости – телефонуйте 102. Тримаймося! Ми обов’язково переможемо”, - додав він.

Раніше

Як писав УНН, на Луганщині четверо поліцейських доєднались до так званої "міліції ЛНР", зрадивши Україну.

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