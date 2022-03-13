МВС: найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах. За підсумками, найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. Про це повідомив у відеозверненні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише УНН.
Так зі слів міністра, до нього звертаються зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів і це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставку гуманітарної допомоги.
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“Блокпост призначений для охорони важливих доріг, які ведуть до міст та населених пунктів, важливих інфраструктурних об’єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтись.
Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах”, - повідомив Монастирський.
Він заявив, що вважає цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою.
“Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані”, - додав міністр.
Деталі
Як заявив очільник МВС, у такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни. Це заощадить час, пальне, сили й нерви людей.
“У кого виникатимуть проблеми проїзду через блокпости – телефонуйте 102. Тримаймося! Ми обов’язково переможемо”, - додав він.
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