МВД: в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В настоящее время Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах. По итогам, в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. Об этом сообщил в видеообращении министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет УНН.
Так со слов министра, к нему обращаются с жалобами на то, что на дорогах создано слишком много блокпостов и это затрудняет эвакуацию людей из районов активных боевых действий и доставку гуманитарной помощи.
Цитата
“Блокпост предназначен для охраны важных дорог, которые ведут к городам и населенным пунктам, важным инфраструктурным объектам. На блокпостах осуществляется контроль за движением транспорта и людей. Поэтому в военное время без них никак не обойтись.
Пока Национальная полиция Украины и Вооруженные Силы Украины, совместно с территориальной обороной при поддержке профильных министерств, проводят оптимизацию количества блокпостов на дорогах”, - сообщил Монастырский.
Он заявил, что считает вполне обоснованными проверки документов и автотранспорта на въездах в города. При этом на выезд проверка будет лишь выборочной.
"Поэтому в ближайшее время будет создан перечень актуальных блокпостов. А все, которые в этот перечень не войдут, будут убраны”, - добавил министр.
Детали
Как заявил глава МВД, таким образом будет улучшено передвижение транспортных потоков внутри страны. Это сэкономит время, топливо, силы и нервы людей.
“У кого будут возникать проблемы проезда через блокпосты - звоните 102. Держимся! Мы обязательно одержим победу", - добавил он.
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