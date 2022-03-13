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Четверо поліцейських на Луганщині зрадили Україні: їм "світить" довічне — генпрокурор

Четверо поліцейських на Луганщині зрадили Україні: їм "світить" довічне — генпрокурор

Київ • УНН

 • 185431 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. На Луганщині четверо поліцейських доєднались до так званої "міліції ЛНР", зрадивши Україну. Про це УНН пише з посиланням на Офіс Гепрокурора.

Деталі

Офіс Генпрокурора України повідомляє, що 9 березня 2022 року працівники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР", аби перейти на бік ворога.

10 березня 2022 року вони вже присягнули на вірність окупаційної адміністрації РФ.

Нагадаємо

Тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

ДБР вже розслідує 38 випадків, коли українські посадовці та правоохоронці допомагали агресору у Маріуполі, Херсоні та Краматорську.

Українські Національні Новини

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