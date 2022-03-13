Четверо поліцейських на Луганщині зрадили Україні: їм "світить" довічне — генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На Луганщині четверо поліцейських доєднались до так званої "міліції ЛНР", зрадивши Україну. Про це УНН пише з посиланням на Офіс Гепрокурора.
Деталі
Офіс Генпрокурора України повідомляє, що 9 березня 2022 року працівники поліції пройшли співбесіду з представниками "ЛНР", аби перейти на бік ворога.
10 березня 2022 року вони вже присягнули на вірність окупаційної адміністрації РФ.
Нагадаємо
Тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
ДБР вже розслідує 38 випадків, коли українські посадовці та правоохоронці допомагали агресору у Маріуполі, Херсоні та Краматорську.