Четверо полицейских в Луганской области предали Украину: им "светит" пожизненное — генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Луганской области четверо полицейских присоединились к так называемой "милиции ЛНР", предав Украину. Об этом УНН пишет со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
Офис Генпрокурора Украины сообщает, что 9 марта 2022 года сотрудники полиции прошли собеседование с представителями "ЛНР", чтобы перейти на сторону врага.
10 марта 2022 года они уже присягнули на верность оккупационной администрации РФ.
Напомним
Теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ГБР уже расследует 38 случаев, когда украинские чиновники и правоохранители помогали агрессору в Мариуполе, Херсоне и Краматорске.