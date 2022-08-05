Кілька високопоставлених чиновників грецького уряду пішли у відставку через звинувачення у телефонному шпигунстві

Деталі

Панайотіс Контолеон подав у відставку через «помилки» керівництва під час його перебування на цій посаді, йдеться у заяві офісу Міцотакіса.

Оголошення про те, що Контолеон подав у відставку з посади голови національної розвідувальної служби EYP, пролунало менш ніж за годину після того, як пішов у відставку генеральний секретар канцелярії прем'єр-міністра Григоріс Дімітріадіс.

Основна опозиційна партія, ліва СІРІЗА, назвала цю справу «величезним скандалом». Її лідер, колишній прем'єр-міністр Алексіс Ципрас, заявив, що відставка Димитріадіса була «визнанням вини» і частину відповідальності несе сам Міцотакіс.

Відставка відбулася за тиждень після того, як лідер Соціалістичної опозиційної партії країни Нікос Андрулакіс подав скаргу до Верховного суду на «спробу» шпигунства за його мобільним телефоном за допомогою шкідливого ПЗ Predator.

Андрулакіс у п'ятницю закликав парламент провести спеціальне розслідування інциденту.

Уряд послідовно заперечує будь-яку причетність держави, заявляючи, що вона не купувала програмне забезпечення такого типу, але скандали викликали обурення в країні.

Представник уряду Янніс Економу заявив, що «правдоподібно» те, що окремі особи використали Predator для шпигунства і що вся Європа зіткнулася з погрозами стеження.

Доповнення

Експерти зазначають, що Predator, спочатку розроблений у Північній Македонії, а потім в Ізраїлі, може отримувати доступ як до повідомлень, так і розмов.

Європейський парламент створив спеціальну службу для депутатів Європарламенту, щоб перевіряти їхні телефони на наявність нелегального програмного забезпечення для спостереження після злому з використанням шпигунського програмного забезпечення, схожого на Predator, під назвою Pegasus.

Програмне забезпечення може проникати в мобільні телефони для вилучення даних або активувати камеру або мікрофон, щоб шпигувати за їхніми власниками.

Додамо

Голову іспанської розвідки звільнили на початку цього року після того, як з'ясувалося, що високопоставлені політики, зокрема прем'єр-міністр Педро Санчес і каталонські сепаратисти, стали жертвамиами злому телефонів.