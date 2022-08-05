Несколько высокопоставленных чиновников греческого правительства ушли в отставку из-за обвинений в телефонном шпионаже
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Консервативное правительство Греции в пятницу было поражено скандалом о телефонном шпионаже после того, как глава разведки и близкий помощник премьер-министра Кириакоса Мицотакиса подали в отставку в течение часа. Об этом УНН пишет со ссылкой на eKathimerini.
Детали
Панайотис Контолеон подал в отставку из-за «ошибки» руководства во время его пребывания на этом посту, говорится в заявлении офиса Мицотакиса.
Объявление о том, что Контолеон подал в отставку с должности главы национальной разведывательной службы EYP, прозвучало менее чем через час после ухода в отставку генерального секретаря канцелярии премьер-министра Григориса Димитриадиса.
Основная оппозиционная партия, левая СИРИЗА, назвала это дело «огромным скандалом». Ее лидер, бывший премьер-министр Алексис Ципрас, заявил, что отставка Димитриадиса была «признанием вины» и часть ответственности несет сам Мицотакис.
Отставка состоялась через неделю после того, как лидер Социалистической оппозиционной партии страны Никос Андрулакис подал жалобу в Верховный суд на «попытку» шпионажа по его мобильному телефону с помощью вредоносного ПО Predator.
Андрулакис в пятницу призвал парламент провести специальное расследование инцидента.
Правительство последовательно отрицает какую-либо причастность государства, заявляя, что оно не покупало программное обеспечение такого типа, но скандалы вызвали негодование в стране.
Представитель правительства Яннис Эконом заявил, что «правдоподобно» то, что отдельные лица использовали Predator для шпионажа и что вся Европа столкнулась с угрозами слежения.
Дополнение
Эксперты отмечают, что Predator, первоначально разработанный в Северной Македонии, а затем в Израиле, может получать доступ как к сообщениям, так и к разговорам.
Европейский парламент создал специальную службу для депутатов Европарламента, чтобы проверять их телефоны на наличие нелегального программного обеспечения для наблюдения после взлома с использованием шпионского программного обеспечения, похожего на Predator, под названием Pegasus.
Программное обеспечение может проникать в мобильные телефоны для извлечения данных или активировать камеру или микрофон, чтобы шпионить за их владельцами.
Добавим
Главу испанской разведки уволили в начале этого года после того, как выяснилось, что высокопоставленные политики, в том числе премьер-министр Педро Санчес и каталонские сепаратисты, стали жертвами взлома телефонов.