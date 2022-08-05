Несколько высокопоставленных чиновников греческого правительства ушли в отставку из-за обвинений в телефонном шпионаже

КИЕВ. 5 августа. УНН. Консервативное правительство Греции в пятницу было поражено скандалом о телефонном шпионаже после того, как глава разведки и близкий помощник премьер-министра Кириакоса Мицотакиса подали в отставку в течение часа. Об этом УНН пишет со ссылкой на eKathimerini.